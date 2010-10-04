Янукович розповів, що підірвало авторитет України у світі
"Влада 5 років з`ясовувала стосунки"
Політреформа 2004 року стала причиною протистояння між гілками влади.
Про це заявив президент Віктор Янукович в ефірі телеканалу "Інтер".
"У той час була політична криза, але не конституційна. І спосіб вирішення політичної кризи був обраний спішно. Тобто зламали Конституцію - тільки так можна назвати ті зміни, які були прийняті з порушенням процедури, тобто з порушенням чинної Конституції", - зазначив президент.
"І, врешті-решт, що ми отримали? Ми отримали протистояння між гілками влади", - підкреслив Янукович.
"Ми бачили, як влада ці п`ять років весь час з`ясовувала стосунки, хто старший, хто голова", - сказав він.
На його думку, це призвело до падіння економіки та погіршення життя людей.
"І, безумовно, до втрати авторитету країни в світі, тому що наші партнери не знали, що можна очікувати від такої влади, яка не здатна брати на себе зобов`язання і виконувати їх", - зазначив Янукович.
"Тому нам треба було входити в правове поле", - сказав президент.