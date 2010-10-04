Головатий пропонує всім змиритися з рішенням КС

Рішення Конституційного Суду України про скасування політреформи 2004 року – “юридична реальність”, і його треба виконувати, вважає представник Парламентської Асамблеї Ради Європи у Венеціанській комісії Сергій ГОЛОВАТИЙ.

У переданому УНІАН коментарі, він, зокрема, зазначає: “Рішення Конституційного Суду України є юридичною реальністю і її треба виконувати”.

За його словами, “для виконання рішення Конституційного Суду потрібні консолідовані дії Президента України і Верховної Ради та співпраця з Венеціанською комісією. Це дасть можливість становлення стабільного конституційного правопорядку”.

“Повторюю, з рішенням Конституційного Суду України треба рахуватися, його треба виконувати, незалежно від того, подобається комусь це рішення, чи ні. Це юридична реальність”.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня ц. р. Конституційний Суд оприлюднив ухвалене 30 вересня рішення про відміну політичної реформи 2004 року.

Зокрема, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв`язку з порушенням процедури його розгляду і ухвалення.

КС відновив дію Конституції України 1996 року, і звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.

8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції (про політреформу), що передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років. Закон набув чинності з 1 січня 2006 року.