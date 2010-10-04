Комуністи розкусили план соратника Януковича - захоплення влади

У Криму готується масова фальсифікація підсумків місцевих виборів і антиконституційне захоплення влади в автономії. Про це йдеться в переданому УНІАН зверненні Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України до жителів автономії.

На думку авторів документа, "знищення Автономної Республіки Крим, захоплення її родючих кримських земель сільськогосподарського й рекреаційного призначення, заводів і фабрик, підприємств санаторно-курортного й туристичного комплексів, кращих у Європі виноградників і підприємств із переробки винограду, гідромінеральних ресурсів є головним завданням київської влади, центрального та місцевого апаратів Партії регіонів. Саме ці плани знищення автономії реалізує сьогодні ставленик ЯНУКОВИЧА, керівник місцевих регіоналів, вчорашній макіївський свавільник В.ДЖАРТИ (голова Ради міністрів АРК Василь ДЖАРТИ - УНІАН)".

У зв`язку з цим Кримський реском КПУ заявив про "створення антиджартинського фронту в Криму, організацію опору діям репресивного апарату, спрямованим на знищення волелюбного духу кримчан".

"Комуністи Криму сприймають вибори 31 жовтня 2010 року, як наш Кримський Сталінград, як битву з фашистськими ордами, які знищували горде й непереможне місто-герой Севастополь. Ми висунули наших кращих представників кандидатами в депутати і голови рад усіх рівнів. Ми не йдемо й ніколи не підемо на угодовство з нинішнім режимом", - йдеться в зверненні й підкреслюється, що "в Криму макіївською ОЗГ і зрадниками, які долучилися до них, вже здійснюються заходи щодо організації масової фальсифікації підсумків вибору кримчан, готується антиконституційне захоплення влади в автономії + за потурання Служби безпеки України, прокурора Автономної Республіки Крим, Главку МВС України в Криму".

Також автори звернення підкреслили, що Кримська республіканська організація КПУ здійснює свою діяльність виключно на внески членів партії, "проте в умовах жорстокої класової та геополітичної боротьби" організації знадобляться певні кошти, щоб "прорвати інформаційну блокаду антикримських сил на чолі з ДЖАРТИ, донести правду про злочинні діяння нинішнього режиму й запропонувати кримчанам Програму команди Леоніда ГРАЧА (лідера кримських комуністів - УНІАН) з відродження соціально-економічного потенціалу півострова на основі реалізації Конституції АРК".

У зв`язку з цим кримські комуністи закликали всіх небайдужих громадян матеріально підтримати боротьбу комуністів за Крим і зробити добродійні внески до виборчого фонду КРО КПУ.