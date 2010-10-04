"За Україну" у Київську облраду веде Жовтяк

Конференція Київської обласної організації партії “За Україну!” висунула кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії по мажоритарних округах та за партійним списком.

Як передає кореспондент УНІАН, список від партії до Київської облради очолив голова обласної організації партії Євген ЖОВТЯК - народний депутат - мажоритарник трьох скликань Верховної Ради України, колишній голова Київської обласної державної адміністрації. До першої п`ятірки списку також: увійшли голова Рокитнянської районної організації партії, вчитель Лариса МАРЧЕНКО, священик Української православної церкви Київського патріархату о. Сергій ТКАЧУК, член Білоцерківської міської організації партії Любов ДЯЧУК, голова Бучанської партійної організації лікар Василь МЕЛЬНИК.

Троє членів першої п`ятірки балотуються також по мажоритарних округах до обласної ради, а Є.ЖОВТЯК висунутий Ірпінською міською партійною організацією партії “За Україну!” на посаду Ірпінського міського голови.

Є.ЖОВТЯК повідомив, що ”головними принципами, якими керувалася партійна організація при формуванні списку до обласної ради, були – висунення кандидатів до списку районними організаціями; згода кандидата до списку одночасно балотуватися і по мажоритарному округу до обласної ради або на посаду сільського, селищного чи міського голови; проживання або робота кандидата на території Київської області; включення до верхньої частини списку кандидатів, які мають найвищі шанси виграти мажоритарні виборчі округи; відсутність у списку кандидатів, що мають відношення до криміналітету”. На переконання Є.ЖОВТЯКА, “більш якісного списку не висунула жодна політична партія, яка братиме участь у виборах на Київщині”.