Томенко каже, що у Верховній Раді зростають ціни

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО прогнозує, що у зв’язку зі скасуванням політичної реформи в парламенті з’являться нові депутатські групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

За словами М.ТОМЕНКА, віднині у ВР немає таких понять, як «опозиція» та «коаліція».

«Так що можна прогнозувати, що буде створено нові депутатські групи», - сказав М.ТОМЕНКО.

В той же час він не назвав конкретну кількість груп, які можуть утворитися у ВР, додавши при цьому, що парламент «із п’ятифракційної структури може перейти в іншу структуру».

Віце-спікер також зауважив, що в парламенті будуть зростати інтриги відносно голосування по тих чи інших проектах документів.

За його словами, «зростають ціни» за залучення депутатів до тієї чи іншої групи.