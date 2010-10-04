Томенко каже, що у Верховній Раді зростають ціни

12:48, 04 жовтня 2010
Політика
4472 0

Понять «опозиція» і «коаліція»  вже немає

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО прогнозує, що у зв’язку зі скасуванням політичної реформи в парламенті з’являться нові депутатські групи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

За словами М.ТОМЕНКА, віднині у ВР немає таких понять, як «опозиція» та «коаліція».

«Так що можна прогнозувати, що буде створено нові депутатські групи», - сказав М.ТОМЕНКО.

В той же час він не назвав конкретну кількість груп, які можуть утворитися у ВР, додавши при цьому, що парламент «із п’ятифракційної структури може перейти в іншу структуру».

Віце-спікер також зауважив, що в парламенті будуть зростати інтриги відносно голосування по тих чи інших проектах документів.

За його словами, «зростають ціни» за залучення депутатів до тієї чи іншої групи.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter