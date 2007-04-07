Колесниченко: Янукович поїхав на екстрені переговори

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відмінив сьогоднішній виступ на мітингу на Майдані Незалежності у зв`язку з тим, що відправився на екстрені переговори, що стосуються розв`язання політичної кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учасників мітингу на Майдане Незалежності народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

Як уточнив депутат в бесіді з кореспондентом УНІАН, прем`єр вже під`їжджав до Майдану для виступу на мітингу, проте, знаходячись в районі Європейської площі, він отримав терміновий дзвінок про те, що необхідно терміново вирушити на переговори.

При цьому В.КОЛЕСНИЧЕНКО не зміг уточнити, куди саме відправився прем`єр, і з ким вестимуться переговори, підкресливши, проте, що переговори дуже важливі і можуть вирішити кризу.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО додав, що прем`єр чекав цього дзвінка, і не виключає, що дзвінок був від представників сусідньої країни.

За даними депутата, переговори проходитимуть «на нейтральній території в закритому колі».

Народ, що зібрався на Майдані, народний депутат В.КОЛЕСНИЧЕНКО закликав вирушити до Центральної виборчої комісії для проведення мітингу там.