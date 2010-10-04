Янукович: ми хочемо їхати до Азії через Росію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про готовність української сторони приєднатися до реалізації проекту з будівництва транспортного коридору до Китаю через територію Росії і Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі на першому Українсько-російському міжрегіональному економічному форумі, який проходить сьогодні в місті Геленджик Краснодарського краю Росії.

«Росія хоче їхати до Європи. Ми теж хочемо, щоб ви їхали через Україну. А ми хочемо їхати до Азії через Росію», - заявив глава держави в контексті ініціативи української сторони приєднатися до реалізації російсько-казахського проекту будівництва транспортного коридору до Китаю.

При цьому він зазначив, що також обговорював це питання з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

«Йде велика підготовка транспортного коридору в бік Китаю. І ми готові до цього питання приєднатися для практичної реалізації», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.