Партія Ющенка збирає українців на акції протесту

«Наша Україна» закликає українців вийти завтра на акції громадянського протесту проти «агресії влади» щодо Конституції України та державної мови.

Про це йдеться в заяві президії політради партії «Наша Україна», переданій УНІАН.

«Наша Україна» закликає всіх громадян України, які хочуть жити в незалежній, успішній, самодостатній європейській державі, вийти разом з нами на акції громадянського протесту - конституційні і мовні віча, які відзавтра розпочинаємо проводити по всій країні», - підкреслюється в заяві.

Президія партії наголошує, що скасування політичної реформи рішенням Конституційного Суду України докорінно змінює систему влади в Україні.

«Усупереч самій Конституції ці зміни вкотре вчинено за спиною і без жодного врахування волі українських громадян. Нинішня влада зухвало дала зрозуміти всім: думка людей їй не була і не буде потрібна», - йдеться в заяві.

В документі підкреслюється, що відтепер чинний Президент та парламент можуть діяти в рамках повноважень, на які вони не одержували мандат від виборців. На думку «Нашої України», ця ситуація не має нічого спільного з правом та народовладдям. «Під прикриттям змовницьких рішень відбулося загарбання влади у народу», - підкреслюється в заяві.

Президія політичної сили переконана, що узурпація конституційних повноважень триває одночасно з тотальним наступом на всі наші права і свободи. «Це – агресія на всіх фронтах. Підміняючи волю людей, влада загальмувала наш рух до європейського простору добробуту і безпеки. Влада готує мовний переворот, маючи на меті обмежити використання української мови і вихолостити національну суть нашої державності. Влада не виключає можливості введення подвійного громадянства, що, кажучи прямо, відкриє двері, насамперед, для безконтрольного введення в Україну російського підданства, бізнесу і резидентури. Сенс такої політики – зрозумілий: нинішню владу не цікавлять українські громадяни, нинішня влада не потребує справжньої державності, цій владі буде цілком комфортно в умовах російської провінції», - вважають в «Нашій Україні».

«Настав найвищий час діяти. Ми кличемо до спільної дії кожного українського патріота. Запрошуємо до співпраці всі ідеологічно споріднені, національно-демократичні сили країни. Наша дія має бути ефективною і відчутною. Нам не потрібні чергові маніфести і декларації опозиційних партій, які змагаються лиш за те, хто з них очолить протестні колони. Нас не цікавить опозиція слів чи, така ж, як коаліція, опозиція «тушок», де добре вміють змінювати погляди, кольори і партії. Наш вибір – опозиція, виражена у дії. Приєднуйтесь до нас! Ми хочемо почути людей і хочемо, щоб люди почули нас», - наголошується в заяві.

Президія партії підкреслює, що «Наша Україна» виступає за те, що єдиним джерелом влади в нашій країні є народ, ніхто не має права узурпувати його права. Той, хто піднімає руку на права людей, повинен отримати народну відсіч, своє найважливіше слово народ має сказати на референдумі.

«Ми кличемо до дії. Ми кличемо на народні віча. Станьте разом з нами», - закликають “нашоукраїнці”.