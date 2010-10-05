Народні депутати від БЮТ Сергій МІЩЕНКО та Віктор ШВЕЦЬ пропонують Верховній Раді висловити недовіру суддям Конституційного Суду.

Відповідний проект постанови “Про висловлення недовіри суддям Конституційного Суду України” парламентарії зареєстрували сьогодні у ВР.

Автори документа переконані, що КС вийшов за межі своїх повноважень, визнавши 30 вересня неконституційним Закон „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV у зв’язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття.

За словами депутатів, відповідний закон після набрання ним чинності став невід’ємною складовою Конституції України, а КС не уповноважений у будь-який спосіб вирішувати юридичну долю законів та інших правових актів, які складаються з конституційних норм.

“Таким чином, Конституційний Суд України прийняв до провадження Закон України, який вичерпав свою функцію, став невід’ємною складовою Конституції України, та, ухвалюючи рішення від 30 вересня 2010 року (справа № 1-45/2010), вийшов за межі повноважень, передбачених статтею 150 Конституції України”, йдеться в проекті постанови.

У зв’язку з цим депутати від БЮТ пропонують висловити недовіру суддям КС у зв’язку з неналежним виконанням ними обов’язків, передбачених Конституцією та законами України.

Президенту України, Верховній Раді України, з’їзду суддів України рекомендується внести пропозиції щодо кандидатур на посади суддів КС.