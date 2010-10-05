До Литвина переметнувся депутат-нунсівець

Народний депутат України Станіслав ДОВГИЙ вийшов із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” і увійшов до фракції Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Як повідомлялося, С.ДОВГИЙ був обраний до парламенту за списком НУ-НС (під №55). У зв’язку з рішенням КС щодо поновлення дії Конституції 1996 року, тепер народні депутати України можуть здійснювати міжфракційні переходи. За змінами до Конституції 2004 року, такий депутат позбавлявся би депутатських повноважень.