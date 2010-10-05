10 опозиційних партій вимагають дострокових виборів Президента та ВР

10 опозиційних партій вимагають дострокових виборів Президента та Верховної Ради.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві опозиційних партій - Європейської партії України, Народного руху України, партії «Громадянська позиція», партії «Народна самооборона», партії «Реформи і порядок», партії «Українська платформа», партії ВО «Батьківщина», партії ВО «Свобода», Партії захисників Вітчизни, Української республіканської партії «Собор».

“Оскільки Президент та парламент обиралися на основі іншої Конституції, на інші терміни, під інші повноваження, вимагаємо провести 27 березня 2011 року дострокові вибори Президента та Верховної Ради. На президентських виборах у лютому ц.р. громадяни України не надавали Віктору ЯНУКОВИЧУ той суттєво більший обсяг владних повноважень, який він розраховує отримати через відновлення дії Конституції у редакції 1996 року”, - наголошується в заяві.

У цій заяві підкреслюється, що рішення КС України про повернення в дію редакції Конституції від 1996 року, прийняте 1 жовтня 2010 р., привело країну до політичної кризи. “Чинну Конституцію в Україні визнали недійсною після того, як вона була Основним Законом протягом шести років. Приймаючи це політично вмотивоване, непрофесійне рішення, Конституційний Суд явно грубо вийшов за межі своїх повноважень і сам порушив Основний Закон держави”, - вважає опозиція.

Партії, що підписали заяву, зауважують, що саме Конституцією чітко передбачено спеціальний порядок внесення змін до її тексту - за обов’язкової участі Верховної Ради як органу народовладдя. Конституційний Суд покликаний оберігати недоторканність Конституції, має право тлумачити її, але він не може змінювати Основний Закон та визначати замість народу і його законних представників якому органу влади які повноваження надати.

“Проте Конституційний Суд, у якому попередньо було проведено заміну частини суддів на політично лояльних до Президента ЯНУКОВИЧА осіб, без врахування думки народу та позиції парламенту, незаконно наділив Президента таким обсягом повноважень, яких на виборах народ йому не надавав”, - йдеться в заяві.

Вони зауважують, що Президент В.ЯНУКОВИЧ і до рішення Конституційного Суду мав достатньо влади. Повна підтримка уряду, більшість у Верховній Раді, підкорена судова система дали йому максимально широкі можливості для виконання передвиборчих обіцянок. Але за сім місяців не розпочато жодної структурної реформи. “Це дає привід замислитись, для чого чинному Президенту така велика влада: для реформ, яких нема, чи для задоволення власних політичних амбіцій та безконтрольного перерозподілу фінансово-матеріальних потоків”, - наголошують опозиціонери.

Для врегулювання спровокованої рішенням Конституційного Суду політичної кризи опозиція вимагає також відправити у відставку нинішній склад Конституційного Суду. Крім того, опозиція прагне невідкладно скликати парламентську конституційну комісію для врегулювання проблем, пов’язаних з оголошенням рішення КС, не допустити прийняття жодних змін до Конституції без передбачених Основним Законом рішень Верховної Ради України.

”Конституція 1996 року має не менше недоліків, ніж текст зразка 2004 року, і так само не відповідає сучасним інтересам українського суспільства. Ми засвідчуємо потребу у проведенні в установлений законом спосіб конституційної реформи, яка дасть більше повноважень місцевому самоврядуванню та зменшить обсяг повноважень центральних органів виконавчої влади”, - наголошує опозиція.

Міститься в заяві вимога й щодо термінового внесення запропонованих ними зміни до виборчого закону щодо забезпечення всім партіям рівних можливостей участі у виборах та контролю за чесністю їх проведення через те, що рішення Конституційного Суду значно посилює вплив адміністративного ресурсу на місцевих виборах. “Ми зобов’язані зупинити запущену владою машину тотальних фальсифікацій”, - йдеться в заяві.

Опозиція закликає кандидатів від своїх партій проводити скоординовані дії на рівні кожної області, району, села та міста для захисту реальних результатів виборів від фальсифікацій. “Ми засвідчуємо готовність до співпраці наших членів виборчих комісій та спостерігачів для дотримання політичного плюралізму у складі комісій, забезпечення таємниці голосування та збору оригіналів первинних протоколів результатів виборів”, - йдеться в заяві.

“Заявляємо, що будемо діяти спільно з метою недопущення узурпації влади і правового хаосу. Закликаємо парламентські опозиційній партії зайняти консолідовану позицію під час розгляду Верховною Радою питань, пов’язаних з рішенням Конституційного Суду від 1 жовтня 2010 року”, - підкреслюють опозиційні партії.