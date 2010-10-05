У ПР ініціативу БЮТ називають дурістю

Фракція Партії регіонів не підтримує пропозицію БЮТ створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради за рішенням Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив у інтерв`ю журналістам.

За його словами, фракція БЮТ «намагається зареєструвати проект постанови з приводу створення ТСК за рішенням КС».

«На мій погляд, це неприпустимі речі, оскільки судова гілка влади - це незалежна гілка влади, і ми повинні з повагою ставитися до гілки влади, якщо ми дійсно будуємо демократичну державу», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

При цьому він зазначив, що якщо члени фракції БЮТ «буквально через кожне слово говорять, що вони будують демократичну державу, і при першій слушній нагоді порушують все, що тільки можна порушити в цьому напрямі, то, природно, цю пропозицію підтримати ми не можемо».

«У моєму розумінні – це дурість, і дурощі ми допускати не будемо», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, віце-спікер парламенту, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО з трибуни парламенту заявив, що фракція БЮТ вимагає створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо обставин ухвалення рішення про скасування політреформи і ситуації, що склалася в країні в цілому після ухвалення цього рішення.