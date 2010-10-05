Президент Академії правових наук: КС відновив законну силу Конституції 1996 р.

Рішенням Конституційного Суду відновлена законна сила Конституції 1996 року, яку змінили безпідставно, з порушенням процедури і вимог статей Конституції, які спрямовані на захист самого Основного Закону. Так, коментуючи журналістам рішення КС, заявив президент Академії правових наук України Василь ТАЦІЙ.

На запитання про ймовірність негативних наслідків скасування політреформи експерт відповів: "Якихось негативних наслідків я не бачу, бо всі рішення, які ухвалювалися до сьогодні, легітимні. Механічно їх ніхто не скасовуватиме". ТАЦІЙ важає, що удосконалення чинного законодавства і приведення його у відповідність до Конституції редакції 1996 року відбуватиметься "у тій мірі, в якій вимагатиме життя". "Це буде поступовий і виважений процес. Залежно від того, наскільки ці питання виникатимуть і наскільки вони будуть нагальними, їх будуть розглядати у Верховній Раді", - сказав правник.

Василь ТАЦІЙ також зауважив: "Найголовніше те, що всі органи влади, в тому числі вищі органи влади у нашій державі, які обрані за час дії Конституції зі змінами 2004 року, продовжують свою роботу у межах того терміну, на який вони сформовані".