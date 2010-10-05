Президент Академії правових наук: КС відновив законну силу Конституції 1996 р.
Тацій не бачить негативних наслідків
|Василь ТАЦІЙ
На запитання про ймовірність негативних наслідків скасування політреформи експерт відповів: "Якихось негативних наслідків я не бачу, бо всі рішення, які ухвалювалися до сьогодні, легітимні. Механічно їх ніхто не скасовуватиме". ТАЦІЙ важає, що удосконалення чинного законодавства і приведення його у відповідність до Конституції редакції 1996 року відбуватиметься "у тій мірі, в якій вимагатиме життя". "Це буде поступовий і виважений процес. Залежно від того, наскільки ці питання виникатимуть і наскільки вони будуть нагальними, їх будуть розглядати у Верховній Раді", - сказав правник.
Василь ТАЦІЙ також зауважив: "Найголовніше те, що всі органи влади, в тому числі вищі органи влади у нашій державі, які обрані за час дії Конституції зі змінами 2004 року, продовжують свою роботу у межах того терміну, на який вони сформовані".