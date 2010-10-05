Лідерові кримських комуністів пророкують «Сталінградський котел»

З кожним виборчим циклом передвиборна риторика лідера кримських комуністів Леоніда Грача стає все менш переконливою і все більш агресивною. Так вважає кримський політолог Олександр Форманчук. Експерт нагадав, що у 2002-му році лідер кримських комуністів обіцяв «кримський час Грача», а нині обіцяє кримчанам «кримський Сталінград». Таку еволюцію, на думку експерта, легко пояснити стрімким падінням рівня довіри не стільки до всіх комуністів, скільки до самого Леоніда Івановича і його найближчого оточення.

Всі соціологічні опитування показують, що на майбутніх виборах в місцеві органи влади «команду Грача» готові підтримати не більше 8-ми відсотків виборців, і це не зважаючи на те, що виборчий список очолив «сам вождь», підкреслив Форманчук. У цій ситуації, відзначає експерт, «Леонід Іванович вирішив вдатися до допомоги логіки абсурду. Не соромлячись, він оголосив майбутні вибори «кримським Сталінградом», а боротьбу за голоси виборців походом проти «фашистських орд». Під «фашистськими ордами» він має, очевидно, на увазі кримських регіоналів, очолюваних Василем Джарти».

Політолог попросив не забувати, що йдеться про представника Партії регіонів, з якою КПУ створила коаліцію, і назвав заяви лідера кримських комуністів «дешевим спектаклем в театрі комуністичного абсурду. Спектаклем, на який немає аншлагу і прем`єра якого 31-го жовтня закінчиться черговим провалом». Таким чином, робить висновок Форманчук, «кримський Сталінград» може обернутися сумновідомим «Сталінградським котлом» для тих, хто не здатний засвоювати повчальні уроки історії. Докторові історичних наук Грачу було б непогано про це пригадати.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Кримський реском КПУ у зв`язку з «підготовкою властями масової фальсифікації результатів місцевих виборів і захоплення влади в кримській автономії» заявив про «створення антиджартинского фронту в Криму, організації опору діям репресивного апарату, направленим на знищення волелюбного духу кримчан». "Комуністи Криму сприймають вибори 31 жовтня 2010 року, як наш Кримський Сталінград, як битву з фашистськими ордами, які знищували горде і непереможне місто-герой Севастополь", - йшлося у зверненні.