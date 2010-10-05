БЮТ заблокував трибуну і президію ВР

Депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» до початку пленарного засідання заблокували трибуну і президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, вхід до президії заблокований стільцями. Крім того, близько 20 народних депутатів від БЮТ знаходяться у президії парламенту.

На президії розміщено плакат “Зупинити антиконституційний переворот”, а на ложі уряду - “Хунту до суду!”.

Крім того, трохи більше десяти депутатів знаходяться біля трибуни ВР.