БЮТ заблокував трибуну і президію ВР
16:06, 05 жовтня 2010Політика
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Повісили плакат “Хунту до суду!”
Депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» до початку пленарного засідання заблокували трибуну і президію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, вхід до президії заблокований стільцями. Крім того, близько 20 народних депутатів від БЮТ знаходяться у президії парламенту.
На президії розміщено плакат “Зупинити антиконституційний переворот”, а на ложі уряду - “Хунту до суду!”.
Крім того, трохи більше десяти депутатів знаходяться біля трибуни ВР.
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