Капіталізація українського агрохолдингу перевищила $1 мільярд

Котирування глобальних депозитарних розписок (GDR) на акції Avangardco IPL, холдингової компанії агропромислової групи "Авангард", на Лондонській фондовій біржі піднялися до 15 дол. за GDR, повернувшись на рівень ціни первинної публічної пропозиції (IPO).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з даними біржі, остання ціна закриття досягала 15,7 дол. за GDR, що відповідає капіталізації компанії в 1,003 млрд. дол.

Наголошується, що інвестори позитивно сприйняли сильні піврічні фінансові результати «Авангарду», опубліковані в кінці серпня, і присвоєння агентством Fitch рейтингу «B», що відповідає суверенному. На тлі цього недавнє оголошення про конвертацію GDR «Авангарду» в ADR, що надала доступ до американської бази інвесторів, було сприйнято ринком як правильна стратегія розвитку компанії, зокрема, для збільшення ліквідності по даних паперах.

Нагадаємо, "Авангард" здійснив IPO в травні 2010 року і з урахуванням реалізації "Трійкою" опціону "грін шу" розмістив 21,7% акцій на загальну суму близько 208 млн. дол.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг "Авангард" за підсумками 2009 року займав 23% ринку яєць (39% промислового ринку яєць) і 52% ринку яєчних продуктів в Україні. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах країни і в АРК. Компанія також здійснює експорт продукції в 16 країн світу, в основному на Близький Схід і в Азію.

У січні-червні 2010 року "Авангард" збільшив чистий прибуток на 85,6%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, – до 61,94 млн. дол., а їх дохід зріс на 68,3% – до 165,901 млн. дол. За цей же період агрохолдинг збільшив виробництво яєць на 29% – до 1,91 млрд. штук.