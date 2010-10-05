Фронт Змін закликає опозицію об’єднатися: часу на демагогію немає

“Об’єднання дій опозиційних сил на місцевих та парламентських виборах є єдиною гідною відповіддю на спроби Партії регіонів змінити конституційний лад усупереч волі українського народу та поза українським парламентом. І політична прірва, на межі якої опинилася країна, не залишає часу на демагогію”.

Про це йдеться в заяві Ради політичної партії «Фронт Змін», переданій УНІАН.

Як зазначається в документі, “для відновлення балансу влади і збереження демократії в Україні необхідне формування демократичної парламентської більшості у Верховній Раді за результатами чергових парламентських виборів, які за Конституцією мають відбутися у березні 2011 року. Нам треба гідно пройти місцеві вибори 31 жовтня 2010 року і спільно захистити результати демократичних сил на цих виборах. Ми маємо дати сигнал суспільству, що опозиція здатна до скоординованих дій”.

Після цього, зазначає Рада “Фронту Змін”, “на партнерських засадах ми повинні об’єднати свої зусилля для того, щоб влада дотрималася вимог Конституції і провела чергові вибори до Верховної Ради у березні наступного року. На цих виборах демократичні сили мають здобути перемогу і сформувати більшість у Верховній Раді. Це єдиний реальний шанс відновити баланс влади в країні, завершити реальну конституційну реформу і зберегти демократію в державі”.

“Наступним кроком має стати створення Конституційної асамблеї і проведення всеукраїнського референдуму зі змін до Конституції. Це поверне Україну в правове поле і збереже її як демократичну державу”, - наголошується в заяві.

“Наша позиція проста і зрозуміла – Верховна Рада України 6-го скликання повинна припинити свої повноваження в березні 2011 року, а Президент України як гарант Конституції зобов’язаний забезпечити обрання легітимного парламенту. Відмова гарантувати дотримання конституційних прав та свобод покладе на чинного Президента України усю повноту відповідальності й поставить його поза законом та волею українського народу”, - наголошує Рада політичної партії «Фронт Змін».