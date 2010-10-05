У Вінського пропонують писати нову Конституцію

Конституційний Суд України перевищив свої повноваження, визнавши неконституційним Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV.

Про це йдеться в заяві Президії Політради партії «Народна влада», текст якої опубліковано на сайті цієї партії.

«Рішення Конституційного Суду спровокувало загострення політичної ситуації, створило правову колізію. Зрозуміло, що після цього рішення Конституційний Суд має бути розпущено», - переконані народники.

«Поверення до недосконалої Конституції 1996 року – це втрата 15 років в процесі формування в Україні європейської політичної системи», - йдеться в заяві.

В свою чергу, партія «Народна влада» виступає за проведення «системної конституційної реформи, яка реально забезпечить свободу, справедливість, права людини, демократію, парламентсько-президентську республіку, дієве місцеве самоврядування».

Партія «Народна влада» вважає за необхідне розпочати процес підготовки нової редакції Конституції України. За її переконанням, парламентська конституційна комісія має працювати з широким залученням політиків, фахівців, громадськості, її робота має проходити в прозорому та демократичному форматі.

Крім того, зазначається в заяві, з метою створення механізму реального впливу народу на конституційний процес партія «Народна влада» пропонує негайно прийняти закони України про всеукраїнський та місцеві референдуми.