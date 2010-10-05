Коаліція пішла з заблокованого парламенту

Народні депутати з фракцій Партії регіонів, Блоку Литвина та Комуністичної партії України майже у повному складі залишили сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 16.50 депутати зібрали свої картки для голосування.

У даний час в сесійній залі перебувають лише декілька депутатів з цих трьох фракцій.

Водночас у залі продовжують залишатись депутати від БЮТ, які блокують президію і трибуну Верховної Ради.

Станом на 17.05 вечірнє пленарне засідання парламенту не розпочалося.

Як повідомляв УНІАН, депутати від БЮТ до початку пленарного засідання заблокували трибуну і президію Верховної Ради.

Крім того, близько 20 народних депутатів від БЮТ перебувають у президії парламенту.

На президії розміщено плакат “Зупинити антиконституційний переворот”, а на ложі уряду - “Хунту до суду!”.