У БЮТ заявляють, що коаліція їх обманула

Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО наголосив, що опозиція вимагає від парламентської більшості першочергового розгляду питань, які стосуються рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року про скасування політреформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.МІЩЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, фракція БЮТ наполягає на створенні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради «щодо дій суддів Конституційного Суду України, які виносили, на нашу думку, неосудне рішення».

Депутат додав, що БЮТ також вимагає проведення спеціального засідання парламенту з обговорення рішення КС.

Крім того, БЮТ наполягає на розгляді постанови, якою передбачено висловити недовіру суддям Конституційного Суду України.

С.МІЩЕНКО також наголосив, що фракція БЮТ наполягає на необхідності реєстрації і розгляду найближчим часом законопроекту «щодо проведення дострокових виборів парламенту та Президента України 27 березня 2011 року».

За словами депутата, приводом для блокування трибуни парламенту стало, зокрема, порушення домовленості про те, що головним відповідальним комітетом Верховної Ради, який розглядатиме проект постанови про забезпечення виконання рішення КС від 30 вересня 2010 року, було визначено Комітет з питань правової політики (який очолює сам С.МІЩЕНКО – УНІАН), але в результаті виник ще один документ, де головним вказано Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР (очолює член фракції Партії регіонів Володимир МАКЕЄНКО – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, депутати від БЮТ до початку вечірнього пленарного засідання заблокували трибуну і президію Верховної Ради.

Через годину депутати з фракцій Партії регіонів, Блоку Литвина та Комуністичної партії України майже у повному складі залишили сесійну залу парламенту.