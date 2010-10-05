Бютівці познімали свої плакати та теж пішли з ВР

Депутати від фракції БЮТ залишили сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, о 17.40 бютівці познімали з президії та з ложі уряду плакати, які були вивішені ними під час вечірнього пленарного засідання. Після цього вся фракція залишила сесійну залу.

В той же час двері до президії ВР досі залишаються заблоковані стільцями.

Як повідомляв УНІАН, депутати від БЮТ до початку вечірнього пленарного засідання заблокували трибуну і президію Верховної Ради.

За годину депутати з фракцій Партії регіонів, Блоку Литвина і Комуністичної партії України майже у повному складі залишили сесійний зал парламенту.

Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО заявив, що опозиція вимагає від парламентської більшості першочергового розгляду питань, що стосуються рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року про скасування політреформи.