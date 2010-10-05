Єфремов про дострокові вибори, дурні закони та кола на воді

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що немає жодних підстав для проведення дострокових виборів Президента України і парламенту в 2011 році.

Про це він заявив в інтерв`ю журналістам, коментуючи заяву фракції БЮТ про необхідність реєстрації і розгляду законопроекту з приводу проведення дострокових виборів парламенту і президента 27 березня 2011 року.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що на сьогодні такого законопроекту немає. При цьому додав, що «можна реєструвати все що завгодно, навіть дурні законопроекти».

За його словами, навіть якщо такий законопроект і буде зареєстровано, то «жодних законодавчих нормативів сьогодні, які припускають дане проведення виборів, немає і опікуватися цим питанням – це робити дурість і створювати кола на воді з неіснуючого приводу».