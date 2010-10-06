Єфремов: Згідно з Конституцією, у ВР взагалі не існує поняття «опозиція»
12:01, 06 жовтня 2010Політика
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Чому не може бути «дня опозиції»
|Олександр ЄФРЕМОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу у ВР.
«Відповідно до Конституції, нема поняття «опозиція», - сказав О.ЄФРЕМОВ.
За його словами, зважаючи на це, у парламенті не може бути «дня опозиції», під час якого розглядаються ті законопроекти, на яких наполягають фракції меншості.
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