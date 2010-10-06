Єфремов: Згідно з Конституцією, у ВР взагалі не існує поняття «опозиція»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що згідно з Конституцією 1996 року у Верховній Раді взагалі не існує такого поняття як опозиція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу у ВР.

«Відповідно до Конституції, нема поняття «опозиція», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, зважаючи на це, у парламенті не може бути «дня опозиції», під час якого розглядаються ті законопроекти, на яких наполягають фракції меншості.