Балога думає, що вибори можуть не визнати

Міжнародні організації можуть не визнати демократичними вибори в місцеві органи влади 31 жовтня.

Про це заявив лідер "Єдиного центру" Віктор Балога в ефірі 5 каналу.

"Вибори, які сьогодні будуть проводити 31 числа, я боюсь, що міжнародні інститути визнають їх як такі, що відбулись на не демократичній основі", - сказав він.

"Всі повністю. По цілій країні", - уточнив політик.

На думку Балоги, цьому буде сприяти те, як формувались комісії, як забезпечено представництво політичних сил в комісіях всіх рівнів.

"Я вважаю, що це дуже поганий дзвіночок для підрахунку голосів 31 жовтня", - зазначив він.

Українська правда