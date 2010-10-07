Балога думає, що вибори можуть не визнати
08:55, 07 жовтня 2010Політика
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Політик про "поганий дзвіночок"
Міжнародні організації можуть не визнати демократичними вибори в місцеві органи влади 31 жовтня.
Про це заявив лідер "Єдиного центру" Віктор Балога в ефірі 5 каналу.
"Вибори, які сьогодні будуть проводити 31 числа, я боюсь, що міжнародні інститути визнають їх як такі, що відбулись на не демократичній основі", - сказав він.
"Всі повністю. По цілій країні", - уточнив політик.
На думку Балоги, цьому буде сприяти те, як формувались комісії, як забезпечено представництво політичних сил в комісіях всіх рівнів.
"Я вважаю, що це дуже поганий дзвіночок для підрахунку голосів 31 жовтня", - зазначив він.
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