Діденка лишили за гратами ще до 10 листопада

Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою екс-заступника голови компанії «Нафтогаз України» Ігорю ДІДЕНКУ до 10 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар парламентської фракції БЮТ Тарас ПАСТУШЕНКО.

Він додав, що відповідне рішення суд ухвалив на підставі подання прокурора у зв’язку з не закінченням справи щодо розмитнення партії газу на користь «Нафтогазу України», на які претендує компанія «РосУкрЕнерго».

Як повідомляв УНІАН, у справі “РосУкрЕнерго” під вартою з літа 2010 року перебувають І.ДІДЕНКО й Анатолій МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РУЕ”. Стосовно А.МАКАРЕНКО було порушено кримінальну справу за статтею "службова халатність".

9 липня СБУ затримала І.ДІДЕНКА в рамках кримінальної справи, порушеною щодо нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо крупних розмірах) Кримінального кодексу України.