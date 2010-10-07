У ВР прогнозують, що Янукович вже завтра чиститиме Кабмін

Янукович вже сьогодні підпише закон про Кабмін, прогнозує депутат Князевич

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Народний депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракція НУ-НС), який є членом Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради для підготовки пропозицій щодо змін до законодавства у зв’язку з рішенням Конституційного Суду, прогнозує, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні підпише новий закон про Кабінет міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, така поспішність пояснюється тим, що Президент України «хоче виконувати повноваження щодо кадрових рішень стосовно Кабінету міністрів України».

«І сьогодні, я розумію, цей закон буде підписано, і вже напевно завтра якісь перші кадрові рішення будуть», - зазначив Р.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, сьогодні робити кадрові рішення В.ЯНУКОВИЧУ перешкоджали формальні підстави, і для того, щоб їх подолати, і зроблено таким поспіхом голосування за закон про Кабмін та за закон про внесення змін до ряду законів з метою приведення їх у відповідність до Конституції.

Р.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що, звертаючись до представників парламентської більшості, яка пішла на ряд порушень Регламенту ВР, аби якнайшвидше ухвалити закон про Кабмін, сказав: «Якщо ви думаєте, що ЯНУКОВИЧ буде воювати з нами, то він з нами вже відвоював. Зараз він почне братися за вас».

«Тому ми бажаємо вам успіху, ви самі напросилися», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада ухвалила новий закон про Кабінет міністрів України.

Під час цього ж голосування було ухвалено й інший закон - «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до Конституції України».

Представники опозиції під час голосування кричали «хунта». Народні депутати із фракції “БЮТ-Батьківщина” та ряд депутатів від НУ-НС наголошували на серйозному порушенні регламенту ВР, оскільки одним голосування ухвалюється не тільки два закони, але при цьому депутати ще й не мають можливості внести свої пропозиції до них.