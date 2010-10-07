На Волині митрополит заборонив священикам балотуватись у депутати

Керуючий єпархією Української православної церкви митрополит Луцький і Волинський НІФОНТ не дозволив своїм священикам балотуватись у депутати на виборах 31 жовтня. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Волинської єпархії УПЦ.

Митрополит розповів, що з проханням благословити наміри балотуватись у депутати місцевих рад до нього протягом недавнього часу звернулись понад 20 священиків його єпархії.

«Але я не погодився. Це йде врозріз із Конституцією, де вказано про відділення церкви від держави. Кожен священик, коли приймає священний сан, дає присягу не вступати в жодні політичні угруповання… Я своїм священикам просто на просто заборонив», – стверджує НІФОНТ.

Митрополита навіть не переконує аргумент про необов’язковість вступу до політичної сили при висуванні в кандидати, бо потім священиків-депутатів все одно зобов’язуватимуть вирішувати партійні справи, вважає він.

«Це все скороплинне, а євангельська ідея вічна – це мир, любов, злагода, милосердя, доброта. Кожен священик повинен служити Господу. В нашій єпархії не буде депутатів», – запевнив НІФОНТ.