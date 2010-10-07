Азаров розказав, про що говоритиме з Путіним

Під час зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ 26 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ планує обговорити, у тому числі, й газові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«До засідання 26 жовтня міжурядової комісії готується цілий пакет документів, зокрема ми будемо, безумовно, обговорювати і газову тематику», - сказав він.

Разом із тим прем`єр зазначив, що на сьогодні питання про розв’язання ситуації з «РосУкрЕнерго» у зв`язку з рішенням Стокгольмського суду ще не вирішене.

«Давайте не будемо забігати уперед – ніяких остаточних рішень ще не немає», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у Києві відбудеться сьоме засідання Українсько-російської міждержавної комісії з економічного співробітництва під керівництвом прем`єр-міністрів двох країн.