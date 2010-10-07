Зареєстровано 9 кандидатів на посаду мера Кременчука (список)

Повідомляє ТВК

У Кременчуці Полтавської області зареєстровано 9 кандидатів на посаду мера міста. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у Кременчуцькій територіальній виборчій комісії. За даними ТВК, кандидатами на посаду мера міста зареєстровані: народний депутат України Олег БАБАЄВ (висунутий партією «Батьківщина»); гендиректор підприємства «Кремтекс» Андрій БЕЗКОРОВАЙНИЙ (партія «Сильна Україна»); директор ТОВ «АВМ Ампер» Віктор БУГАЙЧУК (ВО «Свобода»); заступник директора ТОВ «Євро-Азія-иксим» Олександр БОРТНИК (СПУ); діючий мер Кременчука Микола ГЛУХОВ (Партія регіонів); голова Полтавської обласної організації «Цілюща крапля» Владимир КУЗЬМИН («Нова політика»); директор підприємства «Україна» Леонід КУЛІЧЕНКО (Партії зелених); гендиректор «Ізумруд-ЛТД» Вадим ПЕТРЕНКО (партія «Рідне місто»); кореспондент газети «Слово» товариства “Просвіта» Анатолій ШЕЛУДЬКО (від парії Українська національна асамблея).

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