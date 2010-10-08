"Батьківщина" закликає бути готовими до акцій протесту

Партія «Батьківщина» заявляє, що ухвалення закону про Кабінет міністрів стало черговим доказом, що парламентаризм в Україні припиняє своє існування.

“Закони зараз приймаються без дотримання регламенту, без обговорення, без врахування будь-яких, навіть корисних пропозицій, зазвичай без ознайомлення депутатів з текстами законопроектів, які голосуються”, - констатується у переданій УНІАН заяві партії.

У “Батьківщині” зазначають, що “закон про Кабмін, який продовжує руйнацію конституційних основ країни, ухвалено настільки швидко, щоб ані суспільство, ані політикум, ані навіть самі депутати з більшості не встигли отямитися, в яку авантюру кинуто країну”.

“Влада місяцями і роками може не розглядати законопроекти, які стосуються захисту прав та інтересів громадян, але буквально за одну добу ухвалює системні документи, пов’язані з безкінечним накопиченням влади Президентом. Внаслідок хаотичного поспіху голова Верховної Ради навіть не зміг чітко назвати депутатам, під яким номером розглядається законопроект”, - підкреслили в “Батьківщині”.

Як наголошують автори заяви, “з часу оголошення рішення Конституційного Суду України про набуття чинності старою Конституцією та цим законом про Кабінет міністрів ЯНУКОВИЧ отримав безмежне право втілювати в життя «реформи», а саме: одноосібно призначати і звільняти генерального прокурора, а це значить, одним помахом руки кидати людей у в’язниці, розправляючись з будь-ким нескореним; ламати підприємців завдяки безконтрольному праву використовуючи податкову службу; без суспільного контролю та без участі найвищого представницького органу – Верховної Ради – застосовувати СБУ для боротьби з журналістами, з опозицією та інакодумством; самочинно перерозподіляти та витрачати бюджетні кошти, підтримуючи лояльних олігархів і наближений бізнес, водночас позбавляючи фінансування підприємства і навіть цілі регіони України за «політичну нелояльність»; забезпечувати тотальний контроль над місцевими громадами, елітами, та виборами через монополізацію кадрових призначень на місцях”.

“Все це відбувається при повній керованості судової системи Адміністрацією Президента. Всі незаконні дії ЯНУКОВИЧА можливо оскаржити тепер лише йому самому. Після скандального рішення Конституційного Суду та ухвалення закону про Кабмін, Верховну Раду, Кабінет міністрів, всі державні органи влади та органи місцевого самоврядування перетворено на зграю безправних та безвільних «тушок», - йдеться в заяві

У зв’язку з цим «Батьківщина» заявляє про необхідність “зупинити в зародку тоталітаризм та деспотію. Ми маємо програму дій та будемо чинити опір”. Партія закликала всіх бути готовими через законні акції протесту стати на захист своїх прав і свобод.