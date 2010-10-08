Гриценко хоче, щоб Хорошковський розібрався з охоронцем Януковича

Служба безпеки України повинна негайно перевірити оприлюднену в ЗМІ інформацію щодо російського громадянства особи, яка організовує особисту охорону Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, та вжити негайних заходів щодо недопущення такої ситуації.

Про це УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з питань безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи оприлюднену 6 жовтня в інтернет-виданні “Українська правда” інформацію, що “керівником охорони ЯНУКОВИЧА є громадянин Росії”.

“Якщо інформація щодо російського громадянства людини, яка безпосередньо організовує особисту охорону Президента, відповідає дійсності, то у цьому випадку необхідні негайні й рішучі рішення”, - наголосив народний депутат.

Він також заявив, що оприлюднену у публікації інформацію зобов’язана перевірити Служба безпеки України для того, щоб забезпечити, по-перше, дотримання закону, а, по-друге - гарантувати безпеку глави держави. “Це не питання прізвища Президента. Це системне питання, і тут має бути дотриманий закон”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він також зазначив, що “за жодних умов не повинні організовувати особисту охорону Президента України громадяни іншої держави”.

“Тому що це є не лише відповідальною справою, але й пов’язано із допуском до державних таємниць України. Тому я вважаю, що це не те питання, яке може бути замовчане або відкладене на потім. Тут потрібне негайне розслідування й прийняття негайного рішення”, - вважає голова Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони.