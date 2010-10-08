Мельниченко скаржиться, що без довідки СБУ його не пускають на вибори

Київська обласна територіальна виборча комісія відмовила екс-майору Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКУ в реєстрації кандидатом у депутати Київської обласної ради від Партії правозахисту.

Про це УНІАН повідомив сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, ТВК не зареєструвала його кандидатом у депутати на підставі того, що в анкетних даних він не вказав місця свого проживання.

За словами екс-майора, оскільки він є особою, яка охороняється, то, згідно з законом, не має права розголошувати місце свого проживання, оскільки в іншому разі може бути притягнутий за це до кримінальної відповідальності.

Водночас, М.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що члени ТВК не звернули увагу на його аргументи, а навпаки запропонували принести їм довідку, що він дійсно є особою, яку охороняють.

При цьому М.МЕЛЬНИЧЕНКО зауважив, що ні в СБУ, ні в Генеральній прокуратурі йому таку довідку не дали.

У коментарі УНІАН з цього приводу представник СБУ підтвердив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО є особою, яка охороняється, зауваживши, що рішення про надання йому охорони з боку СБУ свого часу приймала Генпрокуратура.