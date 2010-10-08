У справі про вбивство Гонгадзе змінили керівника слідчої групи?

14:39, 08 жовтня 2010
Політика
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У потерпілих забрали матеріали справи?

Генеральна прокуратура України змінила керівника слідчої групи у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це повідомляють джерела тижневика «Дзеркало тижня» у прокуратурі.

За даними видання, слідчу групу замість Олександра ХАРЧЕНКА очолив Владислав ГРИЩЕНКО.

Після цього ознайомлення представниками потерпілої сторони з матеріалами справи про вбивство Г.Гонгадзе було припинено, повідомили джерела.

Напередодні, 7 жовтня, Верховний Суд України продовжив до 8 грудня арешт екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА, якого звинувачують у вбивстві журналіста.

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