У справі про вбивство Гонгадзе змінили керівника слідчої групи?
14:39, 08 жовтня 2010Політика
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У потерпілих забрали матеріали справи?
Генеральна прокуратура України змінила керівника слідчої групи у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Про це повідомляють джерела тижневика «Дзеркало тижня» у прокуратурі.
За даними видання, слідчу групу замість Олександра ХАРЧЕНКА очолив Владислав ГРИЩЕНКО.
Після цього ознайомлення представниками потерпілої сторони з матеріалами справи про вбивство Г.Гонгадзе було припинено, повідомили джерела.
Напередодні, 7 жовтня, Верховний Суд України продовжив до 8 грудня арешт екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА, якого звинувачують у вбивстві журналіста.
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