Янукович не проти, щоб тиск СБУ на журналістів широко обговорювався

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що «дискусія» щодо втручання Служби безпеки України в діяльність журналістів є корисною як для спецслужби, так і для суспільства.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю програмі «Шустер Live».

Відповідаючи на зауваження ведучого стосовно багатьох заяв щодо втручання СБУ в діяльність журналістів і роботу ЗМІ, Президент сказав: «Така дискусія має місце. Ми аналізуємо кожний факт. Якщо є такі скарги, звичайно, вживаємо заходів».

На думку В.ЯНУКОВИЧА, «така дискусія є корисною і для суспільства, і для Служби безпеки».

«Ми ще раз підтверджуємо, що Україна йде демократичним шляхом. Якщо люди говорять – вони висловлюють свою точку зору – і говорять про це відкрито, – це означає, що демократичний процес в Україні є, і цей принцип у розвитку країни дуже важливий для кожної людини», – заявив глава держави.

На уточнююче запитання, чи продовжує він як Президент бути гарантом свободи слова в України, В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив, що він «є зацікавленим, як ніхто інший, щоб у нас завжди була врахована точка зору кожної людини».

«А для цього кожна людина повинна мати можливість висловитися», - резюмував глава держави.