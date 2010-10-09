Тимошенко вважає неприпустимим фолом, що не домовилася з Януковичем

Юлія Тимошенко вважає своєю великою поразкою, що не змогла провести зміни в Конституцію навесні 2009 року.

Про це вона заявила в інтерв`ю "Дзеркалу тижня".

За її словами, вона пішла на перговори з Партією регіонів, розуміючи ризик потенційної перемоги Януковича на виборах.

"Чітко розуміючи, що Янукович - це пряма загроза українській державності, усім нашим цінностям і стратегічним інтересам, включаючи європейське майбутнє, я дійшла висновку, що не можна допустити гру з країною ва-банк", - сказала вона.

"І якщо є 50% можливості перемоги на виборах, країну потрібно захищати проведенням повноцінної конституційної реформи на основі парламентської форми правління. Знаючи всю трагічність прогнозів, я доклала максимум зусиль, щоб убезпечити країну від Януковича, використовуючи амбіції і комплекси самого Януковича", - додала Тимошенко.

На запитання, що вона спробувала використовувати Януковича, що називається, "втемну", Тимошенко здивувалася: "Чому "втемну"? Усе обговорювалося докладно, детально й чітко. Обидві сторони брали участь у цьому обговоренні".

"Те, що я не змогла тоді домогтися змін у Конституцію і заздалегідь захистити країну від усіх сьогоднішніх проблем, я досі вважаю своїм неприпустимим фолом", - наголосила вона.

Українська правда