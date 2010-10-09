"Батьківщину" не допустили до виборів на батьківщині Томенка

Заступник голови Верховної Ради, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що влада Черкаської області застосовує всі методи впливу, щоб не допустити "Батьківщину" до виборів у Чорнобаївському та Золотоніському районах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-спікера.

За словами М.ТОМЕНКА, він ніколи не приховував, що Черкащина - його мала батьківщина, і він активно проводив свою роботу на цій території.

"Влада, розуміючи, що нелегко буде там досягнути значних результатів на місцевих виборах, кинула всі свої сили, аби завадити перемозі партії "Батьківщина", - заявив віце-спікер.

Зокрема, за його словами, місцева влада погрожує звільненням з посад директорам шкіл та керівникам комунальних господарств, якщо вони відмовляться вступити у лави Партії регіонів.

"Навіть після такої тотальної зачистки стало зрозуміло, що результат у 50%-70% Партії регіонів, який поставив перед собою губернатор Черкащини, не може бути реалізований", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, тому знайшовся інший метод - "нагло зняти з реєстрації в двох районах партію "Батьківщина".

Віце-спікер зауважив, що з одного боку його це тішить, оскільки ще жоден Президент та губернатор його "так не боялися", щоб, застосовуючи весь адмінресурс, доходити до зняття партії з виборів, але з іншого боку в жодній демократичній країні такі дії є неприпустимими.

"Я, звичайно, дякую Президенту та його команді за таку увагу до себе, але рекомендую не присилати на Черкащину таких начальників. В народі говорять, що поважають тих, кого бояться", - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер наголосив, що такими методами місцевій владі надалі буде важко працювати, навіть якщо зняти всю опозицію з виборів.

"Не виборами закінчується життя, і коли місцевій владі Черкащини не довіряє більше 80% (населення), то їй буде важко реалізовувати програму Президента", - переконаний М.ТОМЕНКО.