Балога і Кріль підняли державний прапор біля дитячого супермаркету

Лідер Єдиного центру Віктор БАЛОГА разом із соратником Ігорем КРІЛЕМ подарував Хмельницькому державний прапор України.

Як передає кореспондент УНІАН, блакитно-жовтий стяг вони підняли біля супермаркету “Дитячий світ”, у центрі міста.

“У житті кожної людини повинні бути мораль та духовність. На основі цього формується патріотизм. Я вважаю, що подібні прапори мають висіти у багатьох мікрорайонах Хмельницького. Адже у такий спосіб виховується патріотизм до Батьківщини”, - заявив В.БАЛОГА.

За його словами, подібні заходи варто провести у кожному обласному центрі, на українських кордонах.

“При в’їздах з-за кордону в Україну, при в’їздах між областями держави повинні майоріти державні прапори. Лише у такий спосіб будується нова Україна”, - переконаний лідер ЄЦ.