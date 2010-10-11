Герман пропонує зробити в Україні три офіційні мови

В Україні варто зробити три офіційні мови.

Таку думку озвучила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу.

"Я би пропонувала такий дещо нетрадиційний спосіб розв`язання цієї проблеми: зробити в Україні три офіційні мови - українську, російську і англійську", - сказала вона.

На думку Герман, англійська мова дозволила б Україні зробити "прорив у світ".

"Зробимо в Україні три офіційні мови. І ви побачите, як багато молоді буде мати мотивацію більше вчити світових мов", - сказала заступник глави адміністрації.

"У такий спосіб ми будемо мати дві мови міжнаціональних стосунків. Це російську і англійську. І свою рідну, як офіційну", - уточнила вона.

Герман додала, що це "така ідея, яку ми хочемо запустити": "Я думаю, що варто подискутувати не цю тему в суспільстві".

Українська правда