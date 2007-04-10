Тимошенко підбила підсумок наради у Президента

19:14, 10 квітня 2007
Політика
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"Партією більше, партією менше"

Юлія ТИМОШЕНКО Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що демократичні сили за будь-яких обставин підуть на дострокові вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу для преси в Секретаріаті Президента України.

«За будь-яких обставин наші політичні сили будуть брати участь у виборах. І будуть давати результат», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона розповіла, що сьогодні була нарада у Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а потім відбулась координаційна рада опозиційних сил щодо їх спільних дій у ході виборчої кампанії.

Говорячи про інші партії, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що право брати участь у виборчій кампанії є добровільним. Вона нагадала, що в Україні приблизно 137 партій зареєстровано, а у виборах беруть участь близько 40. “І лише 5 з них перемагають”, - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зауважила, що якщо не підуть на вибори комуністи і соціалісти, то це нічого не змінить, оскільки вони все одно не мають шансів потрапити у парламент. «Партією більше, партією менше - ніяких проблем не існує», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Говорячи про Партію регіонів, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що це також їх добровільне право брати, або не брати участі у виборчій кампанії. «Якщо вони самі себе відріжуть від виборчого процесу, це буде виключно їх відповідальність і їх політичне рішення, і більше ніхто за це рішення, що вони себе відрізають від виборчої кампанії, крім них, самих відповідати не буде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також підтвердила готовність опозиційних сил звертатись за підтримкою до громадян.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня лідер СПУ Олександр МОРОЗ заявив, що його партія не братиме участі у дострокових парламентських виборів, а виборів не буде.

Також лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що його партія займатиметься підготовкою до дострокових виборів, тільки якщо вердикт КС буде на користь указу Президента про розпуск парламенту.

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