Колесніков: гіпермаркет і бабуся на базарі мають платити однакові податки

У новому Податковому кодексі не буде жодних пільг для малих підприємців.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» від 11 жовтня.

«Ми не передбачаємо податкових преференцій малому бізнесу», - підкреслив він.

За словами віце-прем`єра, відмінностей і пільг у сплатах до бюджету бути не повинно. «Всі суб’єкти підприємницької діяльності, починаючи з Auchan і закінчуючи бабусею на базарі, повинні платити однакові податки», - вважає він.

Крім того, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, для пожвавлення підприємницької діяльності сьогодні, в першу чергу, необхідно модернізувати металургію, машинобудування та вугільну промисловість, збільшення зарплат у яких, на його думку, стимулюватиме сферу обслуговування.

Як повідомлялося, натомість міністр економіки опозиційного уряду Олександр БОНДАР раніше заявляв, що новий Податковий кодекс передбачає пільги та преференції для великого бізнесу.

Під час президентської виборчої кампанії Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяв малим підприємцям п’ятирічні податкові канікули.