Патруль ДАІ перехопив мікроавтобус компромату на Партію регіонів

У Чернігівській області правоохоронці затримали автомобіль "Мерседес", який перевозив незаконну агітаційну продукцію – всього понад 30 тисяч газет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Чернігові повідомив народний депутат, керівник обласного осередку Партії регіонів Григорій МАНЬКОВСЬКИЙ, посилаючись на правоохоронні ограни.

За інформацією Г.МАНЬКОВСЬКОГО, поблизу Чернігова патруль ДАІ через перевищення швидкості зупинив автомобіль "Мерседес". Увагу інспекторів привернула велика кількість паперових пакунків з друкованою продукцією. Водій не зміг пред`явити супроводжуючі документи. Крім того, газети не містили інформації про наклад, видавництво та відповідальних осіб.

Г.МАНЬКОВСЬКИЙ підкреслив, що у газетах надрукована неправдива інформація про кандидатів на пост міського голови, діючих посадових осіб, а також Партію регіонів.

"Найбільший удар по СОКОЛОВУ (міський голова Чернігова – УНІАН), ШЕРЕМЕТУ (секретар міської ради – УНІАН) та Партії регіонів", - уточнив він.

Г.МАНЬКОВСЬКИЙ заявив, що володіє інформацією про осіб, причетних до цієї справи. "Образливо те, що молоді політики ведуть себе так. Люди забувають, що після 31 жовтня настане новий день і треба зустрічатися та робити спільні справи", - сказав депутат.

У Чернігівському міському відділі внутрішніх справ цю інформацію підтвердили та уточнили, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При огляді автомобіля співробітники міліції виявили близько 32 тисяч примірників друкованого видання. Продукція вилучена та направлена на дослідження. За цим фактом проводиться подальша перевірка.

За деякими даними, затриманий автомобіль зареєстрований на дружину одного з кандидатів на посаду міського голови Чернігова.