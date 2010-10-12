Тимошенко просить українців підштовхнути владу до висновків

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян на виборах до органів місцевого самоврядування підтримати опозиційні сили.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє її офіційний сайт.

"Я знаю, що у вас різні вподобання. Оберіть будь-яку партію, політичну силу, яка сьогодні знаходиться в опозиції. Не має значення, яка вам ближче до серця, але покажіть владі, що ви не сприймаєте ані цей Податковий кодекс, проти якого 3 тисячі підприємців в Запоріжжі піднялося позавчора. Покажіть, що ви не сприймаєте цю ситуацію з цінами, яка на базі друку пустих грошей робиться… Ваш голос – це буде ваше право. Від чесних виборів сьогодні залежить все", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що від активності громадян на місцевих виборах залежить майбутній розвиток країни. "Вибори до місцевих органів влади – це те, що у вас в руках. Не вірте, що ви ні на що не впливаєте. Кожен раз, коли відбуваються вибори, це хоча б той єдиний момент, коли влада в ваших руках и нею можна розпорядитися", - переконана вона.

"Сьогодні дуже важливо, як ви оціните роботу цієї влади. Якщо сьогодні ви зможете показати, що ця політика вами не сприймається, то, можливо, і ця влада зробить надалі висновки. Але якщо ви поставите свою галочку біля представників сьогоднішньої влади – це буде, по суті, ваша печатка і ваш підпис під тим, що всю цю політику ви схвалюєте, вони будуть думати, що це вам сьогодні підходить", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.