У ЄЦ розказали, як їхнього однопартійця обматюкали в ОДА

Один з лідерів партії “Єдиний Центр”, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА закликає Президента Віктора ЯНУКОВИЧА зупинити використання адміністративного ресурсу посадовцями Партії регіонів на місцевих виборах.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

За повідомленням, В.ПЕТЬОВКА звернувся із відкритим зверненням до Президента України. У ньому політик наголошує на широкому застосуванні адміністративного ресурсу високопосадовцями Партії регіонів, почесним лідером якої є В.ЯНУКОВИЧ. В.ПЕТЬОВКА заявляє про необхідність особистого втручання глави держави для запобігання подібних випадків.

В.ПЕТЬОВКА заявив, що він неодноразово вказував на те, що місцеві вибори проходять із численними порушеннями, в обстановці нечесної політичної конкуренції. “Водночас представники Вашої політичної сили, у тому числі посадовці Адміністрації Президента, нехтують усіма подібними звинуваченнями. Як контраргумент називається відсутність чітких фактів того, що на місцях застосовується адмінресурс”, – заявив депутат.

Враховуючи це, В.ПЕТЬОВКА навів 2 приклади. За його словами, “8 жовтня кандидат у депутати до Закарпатської обласної ради, член “Єдиного Центру” Володимир ВАШКО був викликаний у службовий кабінет заступника голови Закарпатської облдержадміністрації Віктора ФЕЄРА. Чиновник висловив прямий ультиматум: або мій однопартієць відмовляється балотуватися в окрузі, де свою кандидатуру висунув голова ОДА Олександр ЛЕДИДА, або його негайно звільняють із роботи. Пан ФЕЄР, щедро приправивши свою вимогу лайкою і нецензурщиною, почав залякувати пана ВАШКА «проблемами в житті» та кримінальним переслідуванням. Однак той не піддався на погрози та шантаж і відмовився знімати свою кандидатуру. Обіцяні чиновником «проблеми» виникли миттєво. Зараз проти В.ВАШКА поспіхом фабрикують кримінальну справу. Його вже «обробляють» співробітники міліції, викликаючи на допити за вигаданими звинуваченнями невідомих людей. В.ВАШКО звернувся з офіційною заявою до обласної прокуратури, щоб захиститися від переслідування та звільнення”.

Другом фактом, за твердженням В.ПЕТЬОВКИ, є попередження “Єдиному Центру” у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами партії. “Наголошу: саме партії, а не окремому кандидату. Явними є вибірковість і застосування подвійних стандартів при винесенні попередження, бо в області широко рекламуються й інші політичні сили, у тому числі Партія регіонів. З юридичної точки зору це рішення не витримує жодної критики. Очевидно, наступним кроком може стати зняття “Єдиного Центру” з місцевих виборів на Закарпатті, адже саме тут наша партія користується величезною довірою виборців”, – йдеться в листі.

Депутат заявляє, що з викладеного можна зробити лише один висновок: місцева влада сповна застосовує адміністративний ресурс і використовує найбрутальніший пресинг конкурентів. Такі дії руйнують суспільну надію на те, що перша після зміни влади в Україні виборча кампанія буде чесною, законною та демократичною.

“Переконаний, що за час до 31 жовтня ситуацію треба і можна виправити. Необхідне Ваше особисте втручання, оскільки, судячи з усього, місцева влада почала діяти всупереч позиції глави держави. Відновлення законності і рівних умов проведення виборів, безумовно, суттєво зміцнить демократичну перспективу України”, – заявив В.ПЕТЬОВКА.