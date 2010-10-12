Депутат Держдуми: що відбувається з підручниками історії України - це жах

Депутат Державної думи Росії, заступник голови комітету Держдуми у справах громадських об`єднань і релігійних організацій Сергій МАРКОВ пропонує створити на базі Партії регіонів і партії «Єдина Росія» спільну комісію для вироблення єдиного підходу до історії і реалізовувати його в навчальних програмах і медіапросторі.

Про це повідомила прес-служба кримської організації ПР.

С.МАРКОВ повідомив, що є членом комісії при президенті РФ з боротьби з фальсифікацією історії.

Російський депутат запропонував залучити до роботи спільної комісії союзників Партії регіонів і «Єдиної Росії», а також науковців.

«Те, що відбувається з підручниками історії України - це жах. Це настільки позамежна ситуація, що тими, хто свого часу підписував такі підручники, що розпалюють ненависть до Росії, вже б зайнялася прокуратура. Це ж кримінальна справа. Немає в Європі більше таких підручників з історії, які ввели "помаранчеві бісенята"», - сказав С.МАРКОВ сьогодні в Сімферополі.

Зі свого боку перший заступник голови Партії регіонів, спікер кримського парламенту Володимир КОНСТАНТИНОВ заявив, що вважає рішення цього питання історичним обов`язком влади.

«Потрібно спокійно розібратися в тих питаннях, які сьогодні стають предметом спекуляцій. У кожного своє бачення, але насаджувати свою ідеологію - небезпечна помилку. Ми повинні дотримуватися загальноєвропейської моралі й виробити єдину концепцію свого минулого», - сказав В.КОНСТАНТИНОВ.