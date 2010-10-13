Заступник голови ЦВК переконана: демократичних виборів в Україні не буде

. Заслужений юрист України, заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА заявляє, що виборчі процедури в Україні перетворюються на бутафорію демократії і не виконують функції забезпечення вільного і прозорого виборчого процесу.

Про це вона сказала в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

На думку заступника голови ЦВК, хоча до голосування залишилося ще 19 днів, уже сьогодні можна констатувати, що вільних і демократичних виборів в Україні не відбудеться. «На жаль, перебіг цього виборчого процесу засвідчує безпрецедентний рівень втручання адміністративного ресурсу у вибори, безпрецедентний тиск як на членів виборчих комісій і самих кандидатів, так і на виборців», - наголосила вона.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА вважає, що кроком назад в організації демократичного виборчого процесу є діючий виборчий закон. Вона також підкреслила, що недотримання паритету при формуванні виборчих комісій перетворило ці органи на керований механізм зловживання повноваженнями громадян в процесі виборів. Ж.УСЕНКО-ЧОРНА навела приклад некоректного застосування закону про вибори з боку ЦВК, який, на її думку, яскраво ілюструє стан речей, що склався напередодні виборів. «Днями було встановлено, що до складу Київської міської комісії входить особа, яка не може бути членом виборчої комісії, а саме - кандидат у депутати від Партії регіонів. Ця особа була делегована до складу виборчої комісії від УСДП, однак зареєстрована у 2008 році кандидатом від Партії регіонів. Якби відбувався процес заміщення, вона набула б статусу депутата Київської міської ради… Незважаючи на те, що ст. 29 закону, ч. 5 чітко містить припис про те, що повноваження такого члена виборчої комісії вважаються припиненими з моменту, коли були виявлені такі обставини (тобто, він навіть і без рішення ЦВК не вважається за законом членом такої комісії), більшість членів ЦВК знайшла спосіб витлумачити закон так, що цю особу залишили членом комісії. Мова йде про заступника голови комісії пана ТИШКЕВИЧА, який, наскільки мені відомо, ще вчора перебував кандидатом у депутати від Партії регіонів до Київської міської ради», - розповіла Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Разом із тим заступник голови ЦВК висловила впевненість, що позитивно вплинути на виборчий процес в Україні може присутність міжнародних спостерігачів, одначе на цих виборах їх буде мало. «Наявність під час виборчого процесу спостерігачів в Україні якраз сприяє і транспарентності виборчого процесу, і забезпеченню проведення виборчих процедур відповідно до закону… На жаль, на сьогодні до ЦВК відповідних документів не надходило, і ЦВК не приймала рішень щодо реєстрації міжнародних спостерігачів», - констатувала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.