У Сімферополі мер і більшість у міськраді будуть від однієї партії?

За результатами соціологічного опитування, проведеного Республіканським інститутом політичних і соціологічних досліджень, на виборах мера Сімферополя більшість виборців готова підтримати кандидата від Партії регіонів Віктора Агєєва.

Як повідомили в інституті, за В.Агєєва готові проголосувати 38,7% учасників опитування. Із серйозним відставанням за «регіоналом» іде лідер партії «Союз» Лев Миримський — за нього готові проголосувати 15,8% опитаних. Згідно з результатами опитування, третє місце на виборах міського голови Сімферополя одержить представник Комуністичної партії України Володимир Баженов — у нього 3,4% прихильників, пише е-Крим.

Крім того, соціологи порахували антирейтинг кандидатів в мери Сімферополя. Так, за жодних обставин за Л. Миримського не проголосують 46,8% виборців, за В.Агєєва — 3,3%. При цьому 61,4% опитаних упевнені в тому, що крісло міського голови після виборів займе кандидат від Партії регіонів, і лише 10,2% респондентів вірять у перемогу лідера «Союзу».

Також під час опитування оцінювалися сили політичних команд кандидатів на пост мера кримської столиці. На думку 67% респондентів, найбільш впливовою в Криму є трійка лідерів кримських «регіоналів» — Василь Джарти, Володимир Константінов і Віктор Агєєв. Членів партії «Союз» Льва Миримського, Йосипа Файнгольда і Світлану Савченко вважають сильними 14,5% опитаних. Ще 7,5% респондентів упевнені у впливовості команди кримських комуністів — Леоніда Грача, Віктора Баженова і В’ячеслава Захарова.

За наслідками проведеного дослідження, у міську раду Сімферополя проходять чотири політичні сили. Так, найбільше голосів отримає Партія регіонів — 52,6%, потім іде «Союз» з 7,9% голосів, «Русское единство» — 5,6%, КПУ — 4,3%.

Опитування проводилося в період з 5 по 7 жовтня 2010 року методом вуличного інтерв`ю. В ході дослідження було опитано 1000 осіб старших 18 років, погрішність складає 3,1%.

Вибори депутатів кримського парламенту, місцевих рад і міських голів призначені на 31 жовтня.