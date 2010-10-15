Луценко розкусив плани «окремих осіб з оточення Януковича»

Колишній міністр внутрішніх справ України, лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що в оточенні чинного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА є окремі особи, які переслідують мету захоплення певних ключових посад у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.

«Є ряд тенденцій, які турбують мене ще більше, ніж те, що ЯНУКОВИЧ є Президентом… Навколо ЯНУКОВИЧА створилося денаціональне, агресивне, хижацьке, угруповання ЛЬОВОЧКІН-ФІРТАШ, яке повністю керує усіма адміністративними структурами в Україні. Ця група протиставляє себе політичним, економічним елітам як заходу, центру, так і сходу. Мета - захопити посади прем`єр-міністра, міністра внутрішніх справ та генерального прокурора…Для них це ключове завдання для продовження безкарного, брутального обкрадання народу, України. Це, з моєї точки зору є одним з найнебезпечніших явищ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він додав, що в нього є інформація про те, що це станеться одразу після місцевих виборів 31 жовтня. «І є навіть уже певні прізвища», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, конфлікт вказаних осіб з українськими елітами «означає максимальне напруження всього державного життя країни». «Виходів з цієї ситуації є два: або круглий стіл влади й опозиції для послаблення цього пресу – соціального і національного гноблення. Другий варіант – загальноукраїнський спротив», - сказав лідер «Народної самооборони»

“Звичайно, я хочу, щоб країна пішла по першому варіанту”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.