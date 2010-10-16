Наливайченко розповів, як НУ збирається контролювати дії влади на виборах
Запроваджують прямі телефонні лінії
Голова політичної ради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запевняє, що його політична сила контролюватиме усі дії влади під час місцевих виборів в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, перебуваючи з робочою поїздкою у Рівненській області.
За його словами, «за останні 8 місяців Україна ні на крок не наблизилась до європейських стандартів, а влада загалом втратила відчуття відповідальності перед громадянами». Тому найближче майбутнє завдання номер один для нашоукраїнців - усіма способами запобігти будь-яким можливим фальсифікаціям під час проведення місцевих виборів.
Для цього, як повідомив В.НАЛИВАЙЧЕНКО на прес-конференції у Рівному, «Наша Україна» запроваджує прямі телефонні лінії, які діятимуть не тільки в центральному офісі партії, а й в областях.
«Для нас найголовніше – проконтролювати чесність проведення виборів, і тому ми запроваджуємо телефонні лінії», – зазначив голова політради «Нашої України».