Президент хоче повернути опозицію у Раду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає парламентські фракції до переговорів з метою повернення опозиційних сил до участі у роботі Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Треба, щоб до (сесійної) зали повернулися 200 народних депутатів”, – сказав Президент.

За його словами, необхідно, аби парламент працював повнокровно. В.ЮЩЕНКО закликав парламентські фракції розпочати консультації для нормалізації роботи Верховної Ради.