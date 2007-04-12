Президент хоче повернути опозицію у Раду
14:48, 12 квітня 2007Політика
1974
Фракції мають почати переговори
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає парламентські фракції до переговорів з метою повернення опозиційних сил до участі у роботі Верховній Раді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
“Треба, щоб до (сесійної) зали повернулися 200 народних депутатів”, – сказав Президент.
За його словами, необхідно, аби парламент працював повнокровно. В.ЮЩЕНКО закликав парламентські фракції розпочати консультації для нормалізації роботи Верховної Ради.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter