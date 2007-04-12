Біля Будинку уряду відбулось масове зіткнення пікетувальників

Біля Будинку уряду відбулось зіткнення пікетувальників. На місце виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування обставин.

Як передає кореспондент УНІАН, бійцями спецпідрозділів МВС перекриті підходи до Кабінету міністрів на вулиці Грушевського від будівель парламенту, зокрема, комітетів Верховної Ради, які розміщені за адресою: вул.Грушевського, 18/2.

Як повідомив УНІАН один із міліціонерів, що охороняє територію, відбулось масове зіткнення, і велику кількість пікетувальників затримано.

У ЦГЗ УМВС України підтвердили цю інформацію і зазначили, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.